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Скончался двукратный призер Олимпийских игр по гребле Валерий Долинин

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Умер двукратный призер Олимпийских игр по гребле Валерий Долинин. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

«Валерий Алексеевич Долинин навсегда останется в нашей памяти. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Валерия Алексеевича», — говорится в сообщении.

Известно, что спортсмену было 68 лет. Причины смерти пока не сообщаются.

Валерий Долинин родился в 1954 году в Ленинграде. Спортсмен стал одним из трех советских гребцов, которые получили две олимпийские медали в распашной гребле. В 1876 году он завоевал бронзу на Олимпийских играх в четверке без рулевого, а в 1980-м — серебро. В 1979 году Долинин удостоился звания заслуженного мастера спорта СССР.

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