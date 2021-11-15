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Макрон внес изменения во флаг Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон изменил один из цветов на флаге Франции, теперь на французском триколоре присутствует иной синий оттенок, который используется французским флотом. Об этом сообщило в воскресенье, 14 ноября, издание France Bleu.

Отмечается, что данное решение не оглашалось публично. При этом france.info добавляет, что о смене цвета флага Макрон задумывался еще в июне 2020 года.

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Согласно мнению французских властей, новый синий цвет смотрится более контрастно на фоне флага Евросоюза (ЕС). При этом подобный цвет также является отсылкой к Великой французской революции.

Ранее, в апреле 2018 года, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен потребовала убрать флаг Евросоюза и оставить только французский, подчеркнув, что хочет возглавлять свою страну, а не Еврокомиссию. После этого представительство Еврокомиссии во Франции опубликовало в своем микроблоге в Twitter изображение флага ЕС, сопроводив его подписью: «Гордимся нашим флагом, символом единства, солидарности и гармонии народов Европы. Давайте не будем его прятать».

В июле того же года пилотажная группа Patrouille de France перепутала последовательность цветов во флаге Франции в День взятия Бастилии. Инцидент произошел в Париже во время воздушной части парада по случаю национального праздника.

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