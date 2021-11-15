Макрон внес изменения во флаг Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон изменил один из цветов на флаге Франции, теперь на французском триколоре присутствует иной синий оттенок, который используется французским флотом. Об этом сообщило в воскресенье, 14 ноября, издание France Bleu.
Отмечается, что данное решение не оглашалось публично. При этом france.info добавляет, что о смене цвета флага Макрон задумывался еще в июне 2020 года.
Согласно мнению французских властей, новый синий цвет смотрится более контрастно на фоне флага Евросоюза (ЕС). При этом подобный цвет также является отсылкой к Великой французской революции.
Ранее, в апреле 2018 года, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен потребовала убрать флаг Евросоюза и оставить только французский, подчеркнув, что хочет возглавлять свою страну, а не Еврокомиссию. После этого представительство Еврокомиссии во Франции опубликовало в своем микроблоге в Twitter изображение флага ЕС, сопроводив его подписью: «Гордимся нашим флагом, символом единства, солидарности и гармонии народов Европы. Давайте не будем его прятать».
В июле того же года пилотажная группа Patrouille de France перепутала последовательность цветов во флаге Франции в День взятия Бастилии. Инцидент произошел в Париже во время воздушной части парада по случаю национального праздника.