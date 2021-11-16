По сравнению с темой загрязнения планеты и вопросами чистоты «виртуальной окружающей среды» проблема космического мусора еще не настолько овладела умами человечества и пока остается больше предметом обсуждения на экспертном уровне. Однако эта проблема усугубляется, и ситуация с МКС лишнее тому подтверждение.

Надо принимать во внимание еще и увеличение количества объектов за счет группировок малых космических аппаратов на низкой околоземной орбите (НОО), то есть в космическом пространстве вокруг Земли от 100 км до 2 тыс. км над поверхностью нашей планеты. Это прежде всего группировка StarLink, уже насчитывающая более 1,3 тыс. спутников, а всего SpaceX собирается запустить 12 тыс. таких аппаратов.

Россия так или иначе помогает увеличить количество спутников, оказывая пусковые услуги компании OneWeb, которая уже имеет 110 аппаратов на орбите, и планирует запустить еще не менее 600. Amazon объявила о своих планах в рамках Project Kuiper со следующего года запустить 3236 спутников для раздачи интернета.

А ведь на всех высотах в околоземном космическом пространстве находятся 130 млн объектов размером 0,1–1 см, и, попади такой кусочек мусора в космический аппарат, он может вызвать серьезное повреждение. 20 млн таких «горошин» находятся на низкой околоземной орбите на высотах до 2 тыс. км.

Количество же объектов размером 1–10 см на всех высотах составляет 900 тыс., а на НОО — 500 тыс., каждый из них может нанести серьезное повреждение космическому аппарату или даже уничтожить его.

Для наглядности можно привести такое сравнение. Допустим, небольшой кусок космического мусора размером с теннисный мяч встречает на своем пути Tesla Roadster, и в результате двигающийся на скорости автомобиль получит не вмятину или сквозную дыру, а будет полностью разрушен.

Наконец, каждый из объектов крупнее 10 см (всего 34 тыс. объектов, из которых 23 тыс. находятся на НОО) при столкновении гарантированно уничтожит космический аппарат или же один из модулей МКС, которая находится на высоте 400 км над Землей.

Весь этот космический мусор стал результатом более чем 5 тыс. пусков ракет, которыми с начала космической эры было выведено на орбиту почти 50 тыс. аппаратов различного назначения. Из этого количества примерно 5 тыс. продолжают летать и в течение нескольких лет к ним добавятся еще более 20 тыс. от упомянутых выше компаний.

Но самое страшное, к чему может привести одно отдельное столкновение в космосе работающих или закончивших срок активного существования космических аппаратов, — цепная реакция и массовое разрушение.

В качестве примера можно привести поступившее в середине августа сообщение астрофизика Джонатана Макдауэлла из Гарвардского университета. Он пришел к выводу, что летавший на орбите высотой в 827 км китайский спутник Yunhai 1-02 был разрушен «по вине» фрагмента корпуса российской ракеты «Зенит-2» (SL-16), запущенной в 1996 году. Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства военно-воздушных сил США сообщила, что 18 марта спутник Yunhai 1-02 разрушился на орбите с образованием 21 обломка космического мусора.

На мой взгляд, мы вспоминаем о проблеме космического мусора лишь в ситуациях, подобных той, о которой мы говорим сегодня, и начинаем креститься и молить Бога, чтобы пронесло.

Вот в Роскосмосе утром 15 ноября сообщили, что МКС в ближайшее время сблизится с космическим мусором. Такая информация поступила от Центра управления полетами в Хьюстоне. Как уточнили в Роскосмосе, согласно бортовым инструкциям, «в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в момент сближения должен находиться в корабле».

Поэтому российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай перешли в «Союз МС-19», американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер — на борт Crew Dragon.

В итоге всё закончилось благополучно — космический мусор и МКС разминулись дважды за день, давление в отсеках стабильно. Члены экипажа «Союза МС-19» доложили, что не почувствовали признаков столкновения с мусором.

Эксперты призывают государства серьезно заняться этой проблемой, у которой целый комплекс причин. Во-первых, это ничем не ограниченное право запускать любое количество аппаратов в космос, за исключением геостационарной орбиты. Во-вторых, отсутствие каких-либо правил и регулирования движения в космосе. Так, например, до сих пор нет принятого на международном уровне определения безопасного или опасного расстояния, на которое могут сближаться корабли.

Ученые и эксперты из разных стран уже разработали методики по определению объектов, которые представляют наибольшую угрозу. Появились технологии и компании, готовые заняться чисткой орбиты. Об этом свидетельствуют многочисленные доклады на прошедшем в октябре в Дубае Международном астронавтическом конгрессе. Но самое главное — на государственном уровне ничего не делается для решения проблемы активного удаления космического мусора, хотя именно такой проект в условиях международной напряженности мог стать «новым «Союзом–Аполлоном».

Вернувшись только что из Глазго с Всемирного саммита по климату (СОР26), могу лишь заметить, что, пока не поздно, тема космического мусора должна быть незамедлительно поднята на тот же уровень, что и климатическая повестка, пока «градус» в космическом пространстве не поднялся до необратимого уровня.

Автор — член Международного института космического права, член Совета РАН по Космосу, генеральный директор SR CMS (ООО «Климатическая мониторинговая система») корпорации Success Rockets

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