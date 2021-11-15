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Хабаровские власти помогут коренным амурским народам с рыбой

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Власти Хабаровского края обеспечат коренные амурские народы этническим питанием. Это пообещал губернатор Михаил Дегтярев.

В Амурском, Нанайском и Хабаровском районах народам не удалось заготовить рыбу из-за того, что нерестилища кеты на среднем Амуре опустели. К тому же в этом году не уродился картофель.

По словам главы региона, которые приводит Transsibinfo.com, самым незащищенным представителям общин необходима помощь. Для них является серьезной проблемой то, что они не смогли обеспечить себе запасы из-за низкого объема подхода лососевых.

Агентство отмечает, что недостаток этнической пищи может привести к вымиранию амурских этносов. Культура народов связана не просто с рыбой, а с бережным отношением к ней.

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