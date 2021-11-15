Бизнес пожаловался Хуснуллину на изменения в закон об объектах культурного наследия

«Опора России» попросила вице-премьера России Марата Хуснуллина не поддерживать предлагаемые изменения в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Об этом говорится в письме президента бизнес-объединения Александра Калинина, копия которого появилась в распоряжении редакции «Известий» в понедельник, 15 ноября.

Бизнес-объединение также предлагает принять после общественного обсуждения проект постановления, устанавливающий критерии определения границ территорий, на которых могут находиться «объекты археологического наследия». Отмечается, что критерии указанных границ должно устанавливать правительство, разрабатывает соответствующий проект постановления Минкультуры России.

Минкультуры разработало проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон» Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты». В письме говорится, что он предусматривает «изменение принципа определения территорий, в отношении которых будет проводиться историко-культурная экспертиза». Предполагается, что ее будут проводить для всех территорий, кроме «определенных исключениями», критерии которых должно будет определить правительство, считают в объединении. Там указывают, что это «фактически вводит необходимость повсеместного проведения экспертизы и устанавливает дополнительные административные барьеры для хозяйственной деятельности».

В «Опоре России» считают, что процесс проведения историко-культурных экспертиз, объем работ, их ценообразование «носит непрозрачный характер». Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное в июле 2009 года постановлением кабмина, устанавливает «завышенные требования к экспертам», что сужает перечень участников процедуры, говорится в письме. Там подчеркивается, что не установлены основания для обжалования заключения историко-культурной экспертизы по существу, правила, гарантирующие проведение экспертизы в установленные сроки, предельные размеры платы за такую экспертизу.

В бизнес-объединении отметили, что работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия происходят на базе разрешения, выдаваемого на основании заключения Российской академии наук (РАН). Результаты проведения археологических работ тоже подлежат научной экспертизе структур РАН. По мнению «Опоры России», это длительная процедура, а «от ее результатов зависит проведение археологических работ в дальнейшем».

В организации считают, что принятие законопроекта в предложенном виде содержит «критические риски для осуществления строительной деятельности на всей территории России». Также это противоречит работе по упрощению выдачи разрешений и приведет к появлению дополнительных административных барьеров, которые усложнят разрешительные процедуры в строительстве, увеличат сроки и цену строительства.

«Опора России» предлагает принять после общественного обсуждения проект постановления, устанавливающий критерии определения границ территорий, на которых могут быть объекты археологического наследия.

В конце октября «Известия» писали, что ростовские депутаты просили упростить им работу, создав механизм по исключению из реестра объектов культурного наследия продублированных памятников, а волгоградские депутаты — передать им полномочия по выведению объектов из такого реестра. Эксперты говорили, что актуализацией документа нужно заниматься, но наладив работу по слежению за состоянием объектов культурного наследия.