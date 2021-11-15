В Кремле оценили слова Лукашенко о возможной приостановке транзита газа в Европу

В Кремле оценили слова Лукашенко о возможной приостановке транзита газа в Европу

2021-11-15 13:25:38

2021-11-15 13:25:38

2021-11-15 13:25:38

2021-11-15 13:25:38

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru