В Москве наградили лауреатов премий Роскультцентра

11 ноября в ДК «Трехгорка» состоялась церемония награждения победителей Национальной молодежной кинопремии, Национальной молодежной литературной премии и всероссийского музыкального конкурса «Громче». Национальные премии проводятся Роскультцентром при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Победителями Национальной молодежной литературной премии стали: в номинации «Нон-фикшен» Станислав Ржевский («Легенды мрачных веков») из Воронежа, в номинации «Остросюжетный роман» Павел Волчик («Полудницы») из Санкт-Петербурга, «Фантастика» — Ирина Кавинская («Партия жертвы») из Санкт-Петербурга, «Фэнтези» –— Сафие Аль Хаффаф («Три брата и жемчужина дракона») из Москвы, «Поэзия» — Антон Зоркальцев («Из дома — домой») из Новосибирска, «Комиксы» — Павел Шалаев («Король Ворон») из Санкт-Петербурга, «Детская книга» — Ксения Пашкова («Ник и Ясмина») из Курска, «Веселая книга» — Анастасия Хачатурова («Чейзи и Зои. Как воспитать пингвина») из Москвы, «Электронная книга» — Ника Милосердова («И боги услышат») из Санкт-Петербурга, Евгения Звездина («Демонология Сангомара») из Краснодара.

Победители литпремии в номинациях «Фантастика», «Фэнтези», «Поэзия», «Остросюжетный роман» смогут пройти бесплатное обучение в «Академии писателей «Эксмо». Их произведения также будут рассмотрены издательской группой «Эксмо» для возможной публикации. Работы победителей в остальных номинациях будут переданы на рассмотрение к печати: «Детская книга» — в издательство «Феникс», «Веселая книга» — в издательство «Вакоша», «Нон-фикшен» — в издательство «Питер», «Комиксы» — в издательства «Бумкнига» и «Комильфо». Победители в спецноминации «Электронная книга» смогут заключить контракт на издание произведения в издательстве «ЛитРес» с опциями бесплатного изготовления аудиоверсии книги и последующим распространением на сервисах «ЛитРес», а также получить рекламное продвижение на портале «Литмаркет». В жанре «Детский нон-фикшен» издательский дом «Питер» также издаст произведение «Наука с профессором Монки» Татьяны Медведевой из Московской области.

Лауреатами Национальной молодежной кинопремии объявлены: в номинации «Лучший короткометражный фильм» — Динара Абдрашитова («Гильза») из Санкт-Петербурга, «Лучший фильм, снятый на смартфон» — Елена Полякова («Ноль-тридцать два. Автопортрет») из Москвы, «Лучший документальный фильм» — Татьяна Третьякова («Фермеры») из Свердловской области, «Лучший полнометражный фильм» — Вахтанг Жоржолиани («Чувства, которые испытывал Джек») из Москвы, «Лучший анимационный фильм» — Полина Фёдорова («Белая Змея») из Свердловской области, «Лучшее социальное кино» — Илья Чижиков («Аниматор») из Московской области.

На церемонии награждения директор АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» Татьяна Шумова объявила о том, что фильм режиссера Елены Поляковой «Ноль-тридцать два. Автопортрет» будет показан в рамках фестиваля Российского кино в Венеции в 2022 году. «Мы проводим его совместно с Центром изучения культуры России при венецианском университете Ка’Фоскари», — отметила Татьяна Шумова.

Фильмы всех шести победителей будут показаны на киномарафоне Arctic open и фестивале REC в следующем году. Фильмы-победители в номинациях «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший фильм, снятый на смартфон» будут показаны в 1000 российских городах в рамках Фестиваля уличного кино в 2022 году. Лауреат в номинации «Лучший фильм, снятый на смартфон» получит возможность обучения в One Side Media. Победитель в номинации «Лучший анимационный фильм» сможет представить свой фильм гостям профильной смены лагеря «Артек» в ходе программы показов анимационного кино. Помимо этого его картина будет интегрирована в работу Социальной онлайн-платформы российской авторской анимации за 30 лет. Три победителя также смогут пройти программу «Режиссура и filmmaking» в Первой онлайн-киношколе. Кроме того, картины всех лауреатов будут размещены в разделе «Кино» на ресурсах АНО «Русские сезоны» с английскими субтитрами.

Победителем Всероссийского музыкального конкурса «Громче» стала группа Quintfо́lium (солистки — Виктория Белова, Анастасия Рычёва) из Москвы с песней «Грешный человече». Группе предоставят возможность записать свою песню на профессиональной студии Gentle Music, заключить контракт и получить бесплатную консультацию по дальнейшему творческому продвижению от международной музыкальной компании ONErpm Russia. Победителем в спецноминации «Народное голосование» по итогам голосования «ВКонтакте» была выбрана группа Zainetdin (солист — Загир Зайнетдинов) из Республики Башкортостан с песней «Атым Бар»: музыканты получат консультацию по продвижению своего творчества от Русской Медиагруппы.

«С каждым годом работы кинопремии становятся ярче, лучше. Особенно хочется отметить работы этого года, потому что у них заметен профессионализм. Работы становятся более осмысленными, поднимаются актуальные вопросы. Молодежь и должна говорить через язык кино о том, что сформирует завтрашний день», — рассказал продюсер кино и телевидения, председатель жюри кинопремии Илья Бачурин.