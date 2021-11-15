В рамках допсотрудничества Украина получила 80 т боеприпасов от США

Украина получила от США 80 т боеприпасов, сообщили в пресс-службе американского посольства. Это уже четвертая поставка в Киев из Вашингтона в рамках допсотрудничества, размер которого составляет $60 млн. Поставить боеприпасы в августе поручил Джо Байден, передает телеканал «Известия». Средства на помощь Украине выделены из бюджета Пентагона.

«То, что Вашингтон не стабилизирует ситуацию, а несколько ее обостряет — это факт. На этом фоне, на фоне таких рисков, активизирует учения в Черном море, фактически легитимизирует обострение в Донбассе. Поставки боеприпасов тоже ситуацию обостряют. И заявления Блинкена относительно Украины в последние несколько дней также несколько, не несколько, а серьезно осложняют ситуацию на линии разграничения. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это очень неправильные сигналы в направлении Украины, которые могут привести к обострению ситуации», — отметил политолог, президент центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

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