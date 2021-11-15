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Экипаж МКС перешел в космические корабли из-за угрозы космического мусора

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Экипаж МКС перешел в корабли «Союз» и Crew Dragon из-за космического мусора. Мимо станции пролетит опасный обломок спутника, сообщает телеканал «Известия». 10 ноября МКС провела маневр уклонения от космического мусора. Причина внештатной ситуации — фрагмент спутника Fengyun-1C. Обломок китайского аппарата был сбит при испытаниях в 2007 году. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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