Экипаж МКС перешел в космические корабли из-за угрозы космического мусора

Экипаж МКС перешел в корабли «Союз» и Crew Dragon из-за космического мусора. Мимо станции пролетит опасный обломок спутника, сообщает телеканал «Известия». 10 ноября МКС провела маневр уклонения от космического мусора. Причина внештатной ситуации — фрагмент спутника Fengyun-1C. Обломок китайского аппарата был сбит при испытаниях в 2007 году. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.

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