Евросоюз может ввести санкции против минского аэропорта

Евросоюз может ввести санкции против аэропорта Минска, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Причина — миграционный кризис на польско-белорусской границе, передает телеканал «Известия». Объединение координирует свой ответ с союзниками. Страны – члены ЕС пока не пришли к консенсусу по поводу рестрикций. Под ограничительные меры также попадает гостиница «Минск». В отеле размещаются мигранты, пытающиеся попасть в Польшу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.