Прямой эфир
Наука
Российские космонавты спрятались на «Союзе» из-за космического мусора
Мир
Власти Грузии вновь отказали Саакашвили в присутствии на судебном процессе
Общество
Синоптик предупредил москвичей о росте атмосферного давления
Экономика
Предприниматели Москвы получат более 2 млрд рублей субсидий и грантов
Мир
Корабль ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное
Общество
Месячная норма осадков выпала в Магаданской области за три дня
Общество
Россиян предупредили о риске отключения более половины корпоративных номеров
Общество
Мошенники научились обманывать при помощи схемы с «звуковым двойником»
Общество
В СФ предложили лицензировать организации по проверке газового оборудования в домах
Мир
Судьбу мигрантов решат власти Белоруссии и Евросоюза

Россиянам рассказали об угрозе отключения более половины корпоративных номеров

«Ъ»: 16 миллионов корпоративных номеров SIM-карт россиян могут отключить с 1 декабря
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более половины корпоративных мобильных номеров россиян могут отключить от услуг связи после 1 декабря. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказал гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

Баллы решают всё: в РФ появится индекс доступности связи
Как статистика позволит справиться с цифровым неравенством

На данный момент в России действует около 32 млн корпоративных сим-карт. Отключению могут подвергнуться более половины из них — 16 млн.

Блокировка может произойти из-за нарушения закона о серых сим-картах, согласно которому корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.

«Более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА», — приводит газета «Коммерсантъ» слова Анкилова.

Он отметил, что отключение номеров приведет к снижению выручки операторов, а многие компании рискуют остаться без сотовой связи, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 29 октября, стало известно, что Роскомнадзор разрабатывает методику составления индекса доступности услуг подвижной радиотелефонной связи, к работе привлечены специалисты подведомственного ему ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Об этом «Известиям» рассказали представители ведомств.

Индекс нужен, чтобы в отрасли появился инструмент для объективной оценки и сравнения уровня развития сетей на отдельных территориях, объяснил директор ГРЧЦ в сфере связи Андрей Катков.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021