Россиянам рассказали об угрозе отключения более половины корпоративных номеров

Более половины корпоративных мобильных номеров россиян могут отключить от услуг связи после 1 декабря. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказал гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

На данный момент в России действует около 32 млн корпоративных сим-карт. Отключению могут подвергнуться более половины из них — 16 млн.

Блокировка может произойти из-за нарушения закона о серых сим-картах, согласно которому корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.

«Более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА», — приводит газета «Коммерсантъ» слова Анкилова.

Он отметил, что отключение номеров приведет к снижению выручки операторов, а многие компании рискуют остаться без сотовой связи, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 29 октября, стало известно, что Роскомнадзор разрабатывает методику составления индекса доступности услуг подвижной радиотелефонной связи, к работе привлечены специалисты подведомственного ему ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Об этом «Известиям» рассказали представители ведомств.

Индекс нужен, чтобы в отрасли появился инструмент для объективной оценки и сравнения уровня развития сетей на отдельных территориях, объяснил директор ГРЧЦ в сфере связи Андрей Катков.