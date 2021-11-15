Польша выступила за созыв совета НАТО из-за ситуации с беженцами. Премьер страны Матеуш Моравецкий потребовал от альянса «конкретных шагов» для решения проблемы. Варшава обвиняет Минск в миграционном кризисе, передает телеканал «Известия».

Польские активисты собирают одежду и медикаменты для мигрантов, которые находятся на границе с Белоруссией. Помощи от руководства Варшавы до сих пор не поступало. Также продуктами и водой беженцев обеспечивает Минск. На сегодняшний день на польско-белорусской границе находится около 2 тыс. человек, в том числе женщины и дети, они разбили стихийный лагерь.

Украинские военные пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы со стороны Белоруссии. С таким заявлением выступили военнослужащие 61-й пехотной бригады сухопутных войск ВСУ.

14 ноября группа беженцев из 50 человек смогла прорваться из Белоруссии в Польшу. Двадцать двух из них задержали военные.

В воскресенье глава МИД Белоруссии Владимир Макей и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудили сложную миграционную ситуацию на белорусско-польской границе.

Стороны подтвердили заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса и согласились поддерживать открытыми каналы для диалога.

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