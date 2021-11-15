The Sun узнала о расследованиях ФБР об НЛО в 1940-х годах

Документы Федерального бюро расследований США (ФБР) описывают сотни наблюдений неопознанных летающих объектов (НЛО) пилотами, полицейскими, солдатами и включают рассказы об объектах, перемещающихся со скоростью 43 тыс. км/ч, и телах инопланетян. Об этом сообщает The Sun в воскресенье, 14 ноября.

Журналисты исследовали архивы ФБР и обнаружили расследования множества сообщений о «загадочных кораблях» и странных объектах в 1940-х годах.

«В документах описываются НЛО, движущиеся с гиперзвуковой скоростью, и даже сообщения о крушении, в результате которого был «дезинтегрирован» упакованный транспортный самолет», — сообщает газета.

В частности, документы ФБР подробно описывают инцидент на армейском аэродроме Розуэлла (RAAF) в Нью-Мексико, который получил название «Розуэлльское крушение НЛО».

Как передает издание, в файлах агент Гай Хоттел описал, как «три так называемых летающих тарелки были обнаружены в Нью-Мексико» и были «описаны как имеющие круглую форму с приподнятыми центрами, примерно 50 футов (15 м — Ред.) в диаметре». По словам агента, каждая из тарелок «была занята тремя телами человеческого облика, но только трех футов высотой».

Также документы ФБР содержат рассказ о наблюдении летчика-каскадера Ричарда Рэнкина двух полетов группы объектов в Бейкерсфилде, штат Калифорния, на невероятно высоких скоростях в V-образном строю.

В другом рассекреченном документе рассказывается, как трое мужчин, увидели НЛО, разбивающееся над горами к северу от Солт-Лейк-Сити.

Как передает издание, интерес к НЛО резко возрос после публикации отчета Пентагона в июне, в котором США впервые признали, что в их небе есть что-то, что они не могут объяснить.

Ранее в октябре директор NASA Билл Нельсон допустил возможность существования инопланетян. При этом он выразил надежду, что неопознанные летающие объекты появляются не в результате действий некоего противника, находящегося на Земле.

25 июня разведка США назвала НЛО угрозой нацбезопасности. В докладе национальной разведки страны отмечалось существование риска, что НЛО будут загромождать воздушное пространство и мешать летчикам. Нацразведка сообщила о 144 случаях предполагаемого НЛО, которые специалистам объяснить не удалось.