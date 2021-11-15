Прямой эфир
Мир
Американский конгрессмен проговорился о присутствии ВС США на Украине
Общество
Прокуратура начала проверку после взрыва на НЛМК в Липецке
Мир
В Израиле одобрили вакцинацию от COVID-19 детей 5-11 лет
Мир
ФБР признало рассылку фейковых писем со своей почты
Мир
В Болгарии правая коалиция ГЕРБ-СДС лидирует на выборах в парламент
Общество
Стала известна причина смерти актера из «Реальных пацанов»
Спорт
Хорватские СМИ поблагодарили Кудряшова за гол в свои ворота
Спорт
Карпин назвал заслуженным поражение от Хорватии
Мир
Троих задержали по подозрению в причастности к теракту в Ливерпуле
Мир
Эксперт оценил введение Австрией локдауна для непривитых от COVID-19

The Sun узнала о расследованиях ФБР об НЛО в 1940-х годах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Документы Федерального бюро расследований США (ФБР) описывают сотни наблюдений неопознанных летающих объектов (НЛО) пилотами, полицейскими, солдатами и включают рассказы об объектах, перемещающихся со скоростью 43 тыс. км/ч, и телах инопланетян. Об этом сообщает The Sun в воскресенье, 14 ноября.

Сошлись на тайном: половина россиян верит в инопланетян и не только
Почему образование и научные факты не мешают иррациональному знанию

Журналисты исследовали архивы ФБР и обнаружили расследования множества сообщений о «загадочных кораблях» и странных объектах в 1940-х годах.

«В документах описываются НЛО, движущиеся с гиперзвуковой скоростью, и даже сообщения о крушении, в результате которого был «дезинтегрирован» упакованный транспортный самолет», — сообщает газета.

В частности, документы ФБР подробно описывают инцидент на армейском аэродроме Розуэлла (RAAF) в Нью-Мексико, который получил название «Розуэлльское крушение НЛО».

Как передает издание, в файлах агент Гай Хоттел описал, как «три так называемых летающих тарелки были обнаружены в Нью-Мексико» и были «описаны как имеющие круглую форму с приподнятыми центрами, примерно 50 футов (15 м — Ред.) в диаметре». По словам агента, каждая из тарелок «была занята тремя телами человеческого облика, но только трех футов высотой».

Также документы ФБР содержат рассказ о наблюдении летчика-каскадера Ричарда Рэнкина двух полетов группы объектов в Бейкерсфилде, штат Калифорния, на невероятно высоких скоростях в V-образном строю.

В другом рассекреченном документе рассказывается, как трое мужчин, увидели НЛО, разбивающееся над горами к северу от Солт-Лейк-Сити.

Как передает издание, интерес к НЛО резко возрос после публикации отчета Пентагона в июне, в котором США впервые признали, что в их небе есть что-то, что они не могут объяснить.

Ранее в октябре директор NASA Билл Нельсон допустил возможность существования инопланетян. При этом он выразил надежду, что неопознанные летающие объекты появляются не в результате действий некоего противника, находящегося на Земле.

25 июня разведка США назвала НЛО угрозой нацбезопасности. В докладе национальной разведки страны отмечалось существование риска, что НЛО будут загромождать воздушное пространство и мешать летчикам. Нацразведка сообщила о 144 случаях предполагаемого НЛО, которые специалистам объяснить не удалось.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021