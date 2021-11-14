Истребитель Checkmate презентовали на авиасалоне Dubai Airshow 2021

Истребитель пятого поколения Checkmate впервые представили за рубежом. Российский самолет презентовали на авиасалоне Dubai Airshow 2021, сообщает телеканал «Известия». Checkmate стал одной из принципиальных новинок выставки в области авиационной техники. Самолет включает в себя все самые передовые разработки, в том числе и уникальные технологии искусственного интеллекта. Checkmate выполнен с применением технологий малозаметности. Способен поражать цели ракетами разной дальности класса «воздух–воздух» и «воздух–поверхность». Масса полезной нагрузки самолета превысит 7 т. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного истребителя пятого поколения составит 2200 км/ч. Россия представила еще несколько новинок на Dubai Airshow 2021.

Авиасалон стал зарубежной премьерой для лайнера МС-21 с российским двигателем ПД-14. На выставку привезли бизнес-версии «Суперджета» в стилистике Aurus. На авиасалоне также покажут гражданские вертолеты Ка-226Т, «Ансат» в различных комплектациях и военные Ка-52, Ми-28НЭ. Dubai Airshow является одним из крупнейших авиасалонов и проводится раз в два года. Россия принимает участие в выставке с 1993 года.

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