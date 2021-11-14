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Истребитель Checkmate презентовали на авиасалоне Dubai Airshow 2021

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Истребитель пятого поколения Checkmate впервые представили за рубежом. Российский самолет презентовали на авиасалоне Dubai Airshow 2021, сообщает телеканал «Известия». Checkmate стал одной из принципиальных новинок выставки в области авиационной техники. Самолет включает в себя все самые передовые разработки, в том числе и уникальные технологии искусственного интеллекта. Checkmate выполнен с применением технологий малозаметности. Способен поражать цели ракетами разной дальности класса «воздух–воздух» и «воздух–поверхность». Масса полезной нагрузки самолета превысит 7 т. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного истребителя пятого поколения составит 2200 км/ч. Россия представила еще несколько новинок на Dubai Airshow 2021.

Авиасалон стал зарубежной премьерой для лайнера МС-21 с российским двигателем ПД-14. На выставку привезли бизнес-версии «Суперджета» в стилистике Aurus. На авиасалоне также покажут гражданские вертолеты Ка-226Т, «Ансат» в различных комплектациях и военные Ка-52, Ми-28НЭ. Dubai Airshow является одним из крупнейших авиасалонов и проводится раз в два года. Россия принимает участие в выставке с 1993 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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