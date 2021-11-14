Прямой эфир
Армия
В Комсомольске-на-Амуре начали работы по сборке истребителей Checkmate
Мир
Макей и Боррель обсудили по телефону ситуацию с мигрантами
Мир
Глава генштаба Британии усомнился в намерениях России начать войну
Туризм
Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов с 15 ноября
Мир
Путин ответил на обвинения в причастности России к миграционному кризису
Мир
На Украине пригрозили уничтожать мигрантов при попытке перейти границу
Мир
Президент ФРГ призвал немцев «не стесняться» памяти об атаке на СССР
Мир
В американском зоопарке от последствий COVID-19 умерли снежные барсы
Общество
Многодетная петербурженка признана самой красивой женщиной мира
Спорт
Карпин объяснил выбор футболистов для стартового состава

На Украине хотят переименовать еще 20 населенных пунктов

0
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине хотят переименовать 20 населенных пунктов. Поводом стали русскоязычные названия городов и поселков. Власти говорят о несоответствии нормам украинского языка и правописания. В частности, переименовать могут Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие и Охотничье. После госпереворота в 2014 году на Украине приняли закон о декоммунизации, сообщает телеканал «Известия». В стране сменили название более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц и площадей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021