На Украине хотят переименовать еще 20 населенных пунктов

На Украине хотят переименовать 20 населенных пунктов. Поводом стали русскоязычные названия городов и поселков. Власти говорят о несоответствии нормам украинского языка и правописания. В частности, переименовать могут Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие и Охотничье. После госпереворота в 2014 году на Украине приняли закон о декоммунизации, сообщает телеканал «Известия». В стране сменили название более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц и площадей.

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