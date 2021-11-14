В Бурятии строят самую большую статую Будды в России

На территории России откроют самую большую статую Будды. Монумент строят в бурятском селе Санага. Высота изваяния составляет 41 м, а его ширина — 28 м. Вокруг статуи благоустроят парковую территорию. Буддийский комплекс станет центром паломничества для миллионов верующих, передает телеканал «Известия». Религиозный объект заложили с одобрения далай-ламы в 2016-м. Монументальное сооружение посвящено божеству Арьяа Баала.

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