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Эксперты назвали имена чаще всего страдающих от угона машин россиян

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Автомобилисты с именами Артем и Ксения чаще всего в 2021 году страдают от угонов личных транспортных средств. Об этом 14 ноября рассказали эксперты страховой компании «Согласие».

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«В 2021 году чаще всего авто похищали у водителей по имени Артем и Ксения — частота угонов составила 0,4% и 0,8% соответственно», — говорится в сообщении.

Также машины часто воруют у водителей с именами Никита (0,3%), Денис (0,2%), Вера (0,3%) и Валентина (0,2%).

По информации экспертов, в этом году среди клиентов их компании не было угонов у автолюбителей, которых зовут Евгений, Николай, Михаил, Татьяна, Светлана и Юлия.

«В основном угонщиков интересуют авто, припаркованные владельцами около дома. В заявлениях клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. В отдельных случаях угонщики похищали автомобили, которые ранее арендовали», — сказали «РИА Новости» в страховой компании.

14 октября российская Госавтоинспекция дала водителям советы, как обезопасить свой автомобиль от угона.

Так, ГИБДД рекомендует оборудовать машину сигнализацией. При этом следует обращать внимание на режим ее срабатывания во избежание случаев сканирования.

Кроме того, следует оставлять автомобиль на охраняемой стоянке, в гараже, а также в наиболее освещенных и просматриваемых местах дворовых и уличных территорий.

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