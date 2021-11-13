Американская корпорация Intel получила отказ от США расширить производство в Китае, сообщило агентство Bloomberg. Речь шла об изготовлении кремниевых пластин, являющихся одним из ключевых компонентов полупроводников, на заводе в Чэнду. Таким образом компания намеревалась решить вопрос дефицита микросхем, передает телеканал «Известия». Производство планировалось увеличить с начала 2022 года. Американские власти идею Intel категорически отвергли, отмечает Bloomberg. Корпорация выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. Оборот компании за 2020 год превысил $77 млрд.

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