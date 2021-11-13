Суд прекратил опеку отца над Бритни Спирс

Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс. Попечительство над певицей продолжалось 14 лет. Ключевой для суда стала речь певицы на июньских слушаниях, передает телеканал «Известия». Звезда обвинила отца в злоупотреблении правами. Джейми Спирс контролировал все деньги, которые зарабатывала дочь. Опекун распоряжался имуществом поп-звезды на сумму $60 млн. В США развернулось движение «Освободите Бритни». Фанаты собрались у здания суда, чтобы поддержать артистку.

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