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Суд прекратил опеку отца над Бритни Спирс

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Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс. Попечительство над певицей продолжалось 14 лет. Ключевой для суда стала речь певицы на июньских слушаниях, передает телеканал «Известия». Звезда обвинила отца в злоупотреблении правами. Джейми Спирс контролировал все деньги, которые зарабатывала дочь. Опекун распоряжался имуществом поп-звезды на сумму $60 млн. В США развернулось движение «Освободите Бритни». Фанаты собрались у здания суда, чтобы поддержать артистку.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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