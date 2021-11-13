В Париже прошли переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции, передает телеканал «Известия».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил начать диалог по налаживанию отношений с Евросоюзом, заявив, что Москва ценит стремление президента Франции Эммануэля Макрона искать точки соприкосновения.

При этом министр отметил на встрече, что НАТО ведет себя агрессивно в отношении России. Один из примеров — увеличение числа военных в Черном море.

Кроме того, главы Минобороны и МИД обсудили конфликт на востоке Украины. Россия призвала Париж и Берлин заставить Киев выполнять Минские соглашения.

Важной темой беседы стала ситуация с нелегалами у границ Польши, а также возможные санкции против «Аэрофлота», который якобы перевозит беженцев.

«Надо игнорировать всё это пустословие и резкие заявления, аррогантные заявления, которые продиктованы не чем иным, как русофобскими инстинктами. Про «Аэрофлот» даже речи не заходило, все понимают, что это глупость», — заявил Лавров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.