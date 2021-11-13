Задержанного брата Хабиба Нурмагомедова отправили в Махачкалу

Брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вместе с товарищем под конвоем отправили в Махачкалу, передает телеканал «Известия».

Мужчин в четверг задержали в аэропорту Шереметьево. В Дагестане их подозревают в наезде на полицейского. Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов спешили на рейс в Москву.

ДТП произошло на КПП при въезде в аэропорт Каспийска. Пострадавшего увезли в больницу, а виновники аварии улетели.

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