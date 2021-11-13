Прямой эфир
Армия
Два ракетоносца Ту-160 совершили тренировочные полеты над северными морями
Мир
Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения в домогательствах
Мир
Байден заявил об обеспокоенности США ситуацией в Белоруссии
Наука
«Роскосмос» выявил неисправность прибора автоматической станции «Луна-25»
Мир
Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России
Общество
Брата Нурмагомедова и Идрисова доставили на допрос в ОВД Каспийска
Мир
Суд США официально прекратил опекунство над Бритни Спирс
Экономика
«Сбер» продаст Газпромбанку 36% акций в компании — совладельце VK
Мир
Пэрис Хилтон впервые вышла замуж
Мир
Один человек погиб и несколько ранены неизвестным с ножом в Лондоне

Задержанного брата Хабиба Нурмагомедова отправили в Махачкалу

0
Выделить главное
вкл
выкл

Брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вместе с товарищем под конвоем отправили в Махачкалу, передает телеканал «Известия».

Мужчин в четверг задержали в аэропорту Шереметьево. В Дагестане их подозревают в наезде на полицейского. Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов спешили на рейс в Москву.

ДТП произошло на КПП при въезде в аэропорт Каспийска. Пострадавшего увезли в больницу, а виновники аварии улетели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021