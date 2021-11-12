В Московский зоопарк из Австрии прибыл муравьед

Россельхознадзор провел ветеринарный контроль гигантского муравьеда, поступившего из Австрии для Московского зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 12 ноября.

Ветеринарный контроль 9 ноября проводили сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областей на СВХ ООО «Домодедово-Карго», расположенном в международном аэропорту Домодедово.

В ходе проведения контроля было установлено, что животное привезли по разрешению ведомства на ввоз в сопровождении ветеринарного сертификата, который был оформлен Государственной ветеринарной службой Австрии.

Муравьед поступил с территории, свободной от инфекционный болезней животных и птиц. Животное подверглось всем необходимым исследованиям и обработки. На момент проведения физического контроля он является клинически здоровым. В Россельхознадзоре приняли решение о пропуске животного для дальнейшего карантинирования под контролем государственной ветеринарной службы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

5 октября в Московском зоопарке появился новый обитатель — шестилетний тигр Степан. В конце августа он приехал в российскую столицу из филиала зоопарка под Великим Устюгом.