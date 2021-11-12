Касперская назвала причины задержки перехода на отечественное ПО

Переход российских органов власти и предприятий на отечественное программное обеспечение может затянуться. Об этом 12 ноября сообщила РЕН ТВ сооснователь «Лаборатории Касперского», председатель ассоциации «Отечественный софт» и президент компании InfoWatch Наталья Касперская.

Госорганы и компании привыкли к иностранному программному продукту, пояснила Касперская.

«Потому что во-первых, это удобно, они уже привыкли – это формальная причина. А, во-вторых, потому что это больше денег. Значительно дороже, чем отечественное. Ну и, соответственно, коррупционная составляющая выше там существенно», — сказала сооснователь «Лаборатории Касперского».

По ее словам, при переходе на отечественное начинается очень мощное сопротивление.

За исключением нескольких компаний, которые оказались под санкциями, «никто не чухнулся» в вопросе перехода на отечественное ПО до этого года, добавила она.

26 июля 2017 года вступил в силу закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры». Закон установил полномочия государственных органов в области обеспечения безопасности такой инфраструктуры.

Объекты критической информационной инфраструктуры — автоматизированные системы управления в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере, топливно-энергетического комплекса, атомной энергии, оборонной, ракетно-космической и других областях промышленности.

Предусматривается, что каждый объект инфраструктуры подлежит категорированию в соответствии с утвержденным правительством РФ порядком.