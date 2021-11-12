Два исторических здания отреставрируют в центре Петрозаводска
Исторические здания на проспекте Ленина в Петрозаводске отреставрируют и передадут культурным учреждениям. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Дома были построены в начале XX века. Сначала в них располагалось управление Мурманской железной дороги, затем в зданиях работали учебные заведения, интернат, совет города и республиканский центр детского и юношеского туризма. В последнее время помещения занимают офисы, магазины и кафе.
Между двумя домами установлено панно с изображением городов-побратимов. После реставрации дома передадут учреждениям, подчиненным министерству культуры. Об этом пишет ИА «Карелinform».
Внешний облик построек планируется сохранить. В зданиях расположатся визит-центр карельских петроглифов, а также музей «Кижи».