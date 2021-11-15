В МИЦ «Известия» Михаил Шемякин рассказывает о выставке к 200-летию Достоевского. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в понедельник, 15 ноября, проходит пресс-конференция Михаила Шемякина, посвященная открытию авторской инсталляции в Государственном музее истории российской литературы им. В.И. Даля «Московский дом Достоевского».

Михаил Шемякин — художник, скульптор и исследователь искусств. Начиная с советского творческого периода Михаил Шемякин работает над иллюстрациями к произведениям Ф.М. Достоевского. Это первый визит Михаила Шемякина на родину после двухлетнего перерыва. Художник рассказывает о своем прочтении романа «Преступление и наказание» и работе над иллюстрациями.

В пресс-конференции также принимают участие:

Алла Манилова, статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ;

Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И.Даля;

Павел Фокин, заведующий отделом Государственного музея истории Российской литературы им. В.И. Даля.

15 ноября 2021 года в музейном центре «Московский дом Достоевского» открывается экспозиция, приуроченная к двухсотлетию великого писателя. Важной частью экспозиции станет авторская инсталляция М.М. Шемякина «Сновидения Достоевского».