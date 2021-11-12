«Стога пшеницы» Ван Гога продана почти за $36 млн

Картина Ван Гога «Стога пшеницы» продана почти за $36 млн. Полотно ушло с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке, передает телеканал «Известия». Винсент Ван Гог написал картинку «Стога пшеницы» в 1888 году. После смерти художника полотно унаследовал его брат Тео Ван Гог. Затем произведение попало в руки нацистов во время Второй мировой войны. С того момента местонахождение картины оставалось неизвестным до конца 1970-х годов, когда аукционный дом Christie's выкупил ее у американской компании, занимающейся реализацией произведений искусства.

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