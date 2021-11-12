Земли лесного фонда увеличат на 72 га в Тверской области

Три земельных участка сельскохозяйственного назначения переведут в лесной фонд в Тверской области. Соответствующее решение принято на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям в регионе.

Речь идет об участках в Бежецком районе общей площадью 71,7 га, уточняют «Тверские ведомости». Работу по переводу заросших сельскохозяйственных земель в лесной фонд активизировали по поручению губернатора Игоря Рудени. Расширение лесного фонда позволит увеличить эффективность борьбы с незаконными рубками и обеспечить регион необходимым запасом ресурсов для деревообрабатывающей промышленности.

Кроме того, на заседании одобрили выделение участка под расширение производства по переработке древесины в Вышневолоцком городском округе.