Прямой эфир
Общество
ВС РФ рассказал о праве мужа на половину зарплаты жены после развода
Мир
Песков оценил статью Bloomberg о подготовке «вторжения» России на Украину
Экономика
Миллер заявил о выполнении «Газпромом» плана по наполнению ПХГ в Европе
Мир
Над Черным морем зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО
Общество
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Общество
В ПФР рассказали о способе избежать проблем с получением пенсии
Туризм
Ростуризм исключил Mouzenidis Travel из реестра туроператоров
Мир
Американский эксперт указал на стремление НАТО обострить отношения РФ и Украины
Общество
Свердловские власти задумались о запрете продажи алкоголя без QR-кода
Общество
В Кузбассе введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

Банки допустили начало оформления карт в банкоматах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В банках «Дом.РФ» и МКБ рассматривают возможность дооснастить сеть банкоматов устройствами, с помощью которых можно проводить идентификацию по биометрии ― это позволит выдавать новые карты прямо в банковском автомате (АТМ, от англ. Automated teller machine — Ред.). Об этом сообщили «Известиям» в двух банках в пятницу, 12 ноября.

По лицу списано: в России масштабно внедряют биометрические банкоматы
Пока технология несет риск некорректного распознавания держателя карты

Директор розничных продуктов «Дом.РФ» Евгений Шитиков заявил, что в кредитной организации вместе с тем рассматривается возможность выдавать кредиты через устройства самообслуживания, а также с их помощью проводить онлайн-консультации с клиентом.

Банкоматы с поддержкой биометрии в следующем году планируют установить в МКБ, рассказал «Известиям» представитель банка. Он подчеркнул, что в будущем ожидается трансформация АТМ в мини-офисы, где клиент сможет выпустить банковскую карту взамен истекшей, связаться с сотрудником банка по видеосвязи для получения консультации, распечатать или загрузить документы в бумажном и безбумажном виде.

Оформление банковских карт без визита в офис с паспортом стало возможным благодаря внедрению Единой биометрической системы (ЕБС) Банка России. Те граждане, которые сдали туда слепки лица и голоса, могут получать финансовые услуги дистанционно или через банкоматы. Но пока система не получила широкой популярности ― в ней хранится не более 200 тыс. биометрических слепков.

В марте представители банков рассказали «Известиям», что российские финансовые организации начали масштабное внедрение биометрических банкоматов. Переоборудовать часть парка АТМ в 2021 году планируют «Сбер» и РСХБ, пилотные проекты пройдут в ВТБ, «Дом.РФ» и ОТП-Банке. Новые устройства самообслуживания позволят снять деньги и оплатить услуги без карты, принять клиента на обслуживание и выдать кредит.

Отмечалось, что пока есть большие риски обмана системы мошенниками и отказ в обслуживании легитимному держателю карты. Обеспечить безопасность каждому банку предстоит самостоятельно, сообщили в «Ростелекоме», который выступает оператором ЕБС.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021