Банки допустили начало оформления карт в банкоматах

В банках «Дом.РФ» и МКБ рассматривают возможность дооснастить сеть банкоматов устройствами, с помощью которых можно проводить идентификацию по биометрии ― это позволит выдавать новые карты прямо в банковском автомате (АТМ, от англ. Automated teller machine — Ред.). Об этом сообщили «Известиям» в двух банках в пятницу, 12 ноября.

Директор розничных продуктов «Дом.РФ» Евгений Шитиков заявил, что в кредитной организации вместе с тем рассматривается возможность выдавать кредиты через устройства самообслуживания, а также с их помощью проводить онлайн-консультации с клиентом.

Банкоматы с поддержкой биометрии в следующем году планируют установить в МКБ, рассказал «Известиям» представитель банка. Он подчеркнул, что в будущем ожидается трансформация АТМ в мини-офисы, где клиент сможет выпустить банковскую карту взамен истекшей, связаться с сотрудником банка по видеосвязи для получения консультации, распечатать или загрузить документы в бумажном и безбумажном виде.

Оформление банковских карт без визита в офис с паспортом стало возможным благодаря внедрению Единой биометрической системы (ЕБС) Банка России. Те граждане, которые сдали туда слепки лица и голоса, могут получать финансовые услуги дистанционно или через банкоматы. Но пока система не получила широкой популярности ― в ней хранится не более 200 тыс. биометрических слепков.

В марте представители банков рассказали «Известиям», что российские финансовые организации начали масштабное внедрение биометрических банкоматов. Переоборудовать часть парка АТМ в 2021 году планируют «Сбер» и РСХБ, пилотные проекты пройдут в ВТБ, «Дом.РФ» и ОТП-Банке. Новые устройства самообслуживания позволят снять деньги и оплатить услуги без карты, принять клиента на обслуживание и выдать кредит.

Отмечалось, что пока есть большие риски обмана системы мошенниками и отказ в обслуживании легитимному держателю карты. Обеспечить безопасность каждому банку предстоит самостоятельно, сообщили в «Ростелекоме», который выступает оператором ЕБС.