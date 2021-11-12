Пассажиропоток авиакомпаний РФ в октябре вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц российские самолеты перевезли 10,9 млн путешественников за месяц, сообщает телеканал «Известия». За 9 месяцев услугами компаний воспользовались 94,4 млн человек. «Росавиация» сообщает, пассажиропоток почти достиг уровня 2019 года. «Аэрофлот» увеличил перевозки на 95,4%, S7 — на 32,6%. На 28,3% выросло число пассажиров у авиакомпании «Победа». По данным туроператоров, сегодня самым популярным направлением является Египет. На долю страны приходится 35% от всех новогодних бронирований.

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