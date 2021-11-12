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«Роснефть» получила рекордную чистую прибыль за III квартал 2021 года

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«Роснефть» получила рекордную чистую прибыль по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за III квартал 2021 года: она увеличилась на 34,8%, до 314 млрд рублей, по сравнению с 233 млрд рублей в предыдущем квартале. Эта информация следует из финансовой отчетности компании, опубликованной в пятницу, 12 ноября.

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Консенсус-прогноз аналитиков по прибыли составлял 296 млрд рублей.

За январь–сентябрь этого года показатель чистой прибыли составил 696 млрд рублей по сравнению с убытком в 177 млрд рублей годом ранее.

В июле–сентябре выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий составили 2,32 трлн рулей, или $32,2 млрд. Рост выручки в III квартале по сравнению со II связан в основном с увеличением цены на сырую нефть — +4,7% в рублевом выражении — на фоне наращивания объемов добычи с учетом постепенного смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ (+3,2%). Также рост выручки связан с увеличением объемов реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке — +13,7%. За минувшие девять месяцев выручка возросла на 46,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 6,2 трлн рублей.

Показатель EBITDA в отчетном квартале увеличился почти на 12% относительно предыдущего квартала и составил 638 млрд рублей, или $8,7 млрд. По информации НК, это наивысший уровень показателя EBITDA за всю историю «Роснефти».

Свободный денежный поток «Роснефти» за отчетный период вырос в годовом выражении в 2,5 раза, до 880 млрд рублей и остается положительным уже 10 лет подряд.

«Учитывая текущую благоприятную макроэкономическую ситуацию, рост объемов добычи и реализации компании, а также высокий уровень операционной и инвестиционной эффективности, «Роснефть» в состоянии продемонстрировать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока», — подчеркнул глава компании Игорь Сечин, комментируя отчетность.

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