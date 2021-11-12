Paramount Pictures перенесла премьеры «Трансформеров» и «Стартрека»

Студия Paramount Pictures перенесла две громкие премьеры. Перезапуск «Трансформеров» отложили почти на год. Изначально блокбастер должен был выйти 24 июня 2022 года, передает телеканал «Известия». Фанатам «Стартрека» повезло чуть больше. Премьеру отложили всего на несколько месяцев. Вместо 9 июня новая часть выйдет 22 декабря 2023 года. Сюжет и полное название продолжения легендарной франшизы пока держится в секрете.

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