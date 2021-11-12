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Эксперт объяснила наличие в хлебе синтетических добавок

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Директор ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) Елена Хлесткина в интервью «Известиям» рассказала, почему в магазинах продается хлеб с искусственными улучшителями вкуса.

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«У нас много сортов высокого качества, но до прилавков доходит хлеб с множеством синтетических добавок-улучшителей», — заявила Хлесткина.

По ее словам, для хорошего хлеба достаточно всего четырех компонентов — хорошей муки (из зерна первого или второго класса), воды, дрожжей и соли. Однако при нарушении данной рецептуры приходится использовать добавки.

«Если делать муку из пшеницы третьего или четвертого сорта, то к ней надо уже добавлять улучшители. Что сейчас и делается повсеместно. Условия рынка, закупочная цена не способствуют тому, чтобы производитель гнался за качеством, вкладываясь в рекомендованный уход за сортом. А если это не соблюдать, то даже из наилучших сортов пшеницы трудно получить зерно выше третьего класса», — объяснила профессор РАН.

Она добавила, что к селекционерам вопросов по качеству продукта нет.

Кроме того, ученый прокомментировала сообщения о разработке гибридов пшеницы в России. По словам Хлесткиной, «этот шум создается искусственно» и поддерживается из-за успеха с гибридами у других культур.

«Широкий потребитель не разбирается, что для одних видов культурных растений гибрид — это хорошо (высокая продуктивность, товарный вид, дружное созревание), а для других — абсолютно неподходящий способ улучшать полезные свойства», — подчеркнула эксперт.

Директор ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова рассказала также о сортовой политике, которую разработал и ведет Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко. Называется этот подход «Сортовая мозаика». Как считает ученый, «это новая «зеленая революция», за которую можно было бы дать нашим соотечественникам Нобелевскую премию мира».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«До прилавков доходит хлеб с множеством синтетических добавок»

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