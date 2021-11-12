Эксперт объяснила наличие в хлебе синтетических добавок

Директор ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) Елена Хлесткина в интервью «Известиям» рассказала, почему в магазинах продается хлеб с искусственными улучшителями вкуса.

«У нас много сортов высокого качества, но до прилавков доходит хлеб с множеством синтетических добавок-улучшителей», — заявила Хлесткина.

По ее словам, для хорошего хлеба достаточно всего четырех компонентов — хорошей муки (из зерна первого или второго класса), воды, дрожжей и соли. Однако при нарушении данной рецептуры приходится использовать добавки.

«Если делать муку из пшеницы третьего или четвертого сорта, то к ней надо уже добавлять улучшители. Что сейчас и делается повсеместно. Условия рынка, закупочная цена не способствуют тому, чтобы производитель гнался за качеством, вкладываясь в рекомендованный уход за сортом. А если это не соблюдать, то даже из наилучших сортов пшеницы трудно получить зерно выше третьего класса», — объяснила профессор РАН.

Она добавила, что к селекционерам вопросов по качеству продукта нет.

Кроме того, ученый прокомментировала сообщения о разработке гибридов пшеницы в России. По словам Хлесткиной, «этот шум создается искусственно» и поддерживается из-за успеха с гибридами у других культур.

«Широкий потребитель не разбирается, что для одних видов культурных растений гибрид — это хорошо (высокая продуктивность, товарный вид, дружное созревание), а для других — абсолютно неподходящий способ улучшать полезные свойства», — подчеркнула эксперт.

Директор ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова рассказала также о сортовой политике, которую разработал и ведет Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко. Называется этот подход «Сортовая мозаика». Как считает ученый, «это новая «зеленая революция», за которую можно было бы дать нашим соотечественникам Нобелевскую премию мира».

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«До прилавков доходит хлеб с множеством синтетических добавок»