Украина рассчитывает пережить зиму с углем из США, Киев хочет импортировать около 2 млн т природного топлива, передает телеканал «Известия».

Сейчас небольшие партии угля поступают из Казахстана. Ранее контракты на поставку были заключены с Польшей и ЮАР. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ситуация вокруг подготовки к отопительному сезону непростая.

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