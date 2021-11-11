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Ремонт еще пяти улиц завершат в Петрозаводске до конца года

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В Петрозаводске (Карелия) с начала года отремонтировали 24 улицы из запланированных 29. Оставшиеся объекты планируют привести в порядок до конца декабря.

В четверг, 11 ноября, на Октябрьском проспекте, где проходит ремонт, состоялось выездное совещание. В нем приняли участие и.о. председателя горсовета Павел Петров, мэр Владимир Любарский, депутат заксобрания Алексей Хейфиц. Они встретились с представителями подрядчика и специалистами ЖКХ.

Как рассказал Петров, компания-подрядчик «АБЗ-Дорстрой» выполняет беспрецедентный объем работ. В течение сезона они реализовали двухлетний контракт, который должен был завершиться лишь в 2022 году. Таким образом город сможет надеяться на дополнительное финансирование в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет ИА «Карелinform».

«За деятельностью подрядчика на всех этапах осуществлялся постоянный контроль и депутатов, и общественных контролеров. <…> Например, на Октябрьском проспекте, остановке в районе улицы Мелентьевой новые бордюры были установлены выше существующих нормативов на 5-6 см, что создавало большие неудобства для пассажиров», — сообщил депутат Алексей Хейфиц. Недочеты уже устранили.

Сейчас подрядчик завершает работы на Октябрьском проспекте, улицах Маршала Мерецкова, Ленинградской, Балтийской и Луначарского. Сдать объекты планируется до конца года при условии подходящих погодных условий.

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