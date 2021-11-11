Скоростной режим изменили на участке дороги Уфа–Аэропорт

На участке автомобильной дороги Уфа–Аэропорт скоростной режим увеличили до 60 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет об участке трассы от остановки «Школьная» до остановки «Кооперативная поляна». Решение об увеличении разрешенной скорости было принято в связи с закрытием разворота недалеко от пересечения с Демским шоссе.

В ближайшее время на участке демонтируют старые дорожные знаки, а также внесут изменения в работу системы дорожных камер.

Как отмечает «МедиаКорСеть», ранее на данном участке автодороги допустимая скорость движения составляла 40 км/ч.