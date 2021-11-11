Более 60 дворов благоустроят в Барнауле по нацпроекту в 2022 году

В Барнауле в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 65 дворов. Перечень объектов утвердила общественная комиссия по реализации программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

Как рассказал замглавы администрации Барнаула по горхозяйству Сергей Пашковский, комиссия рассмотрела 85 заявок на участие в программе. Исходя из лимитов финансовой поддержки было отобрано 65 территорий.

Больше всего дворов планируется благоустроить в Индустриальном районе. Работы пройдут по 24 адресам. В Ленинском районе приведут в порядок 18 территорий, в Октябрьском – 13, в Железнодорожном и Центральном – по пять дворов, пишет altapress.ru.

Благоустройство по нацпроекту включает ремонт подъездов и пешеходных зон, восстановление освещения, установку новых скамеек и урн, детских и спортивных площадок.