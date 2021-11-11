Три участка Клязьмы расчистили на территории Московской области

В Московской области расчистку трех участков русла реки Клязьмы. Работы проводятся для экологического оздоровления водоема.

Подрядчику предстоят работы от Пироговского водохранилища до Королева на первом этапе очистки реки. Работа ведется в Мытищах, Пушкинском городском округе и Королеве — там, где река больше всего подвержена негативному воздействию. В рамках второго этапа Клязьму почистят до границы с Владимирской областью. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Из реки извлекают упавшие деревья, бытовой мусор и иловые отложения. Для удаления ила используется экскаватор-амфибия. Расчищенные участки береговой полосы рекультивируют.

Основной целью очистки Клязьмы является увеличение пропускной способности реки и ее оздоровление.