Хоронить домашних животных запретили в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска запретила жителям закапывать умерших домашних животных. Их необходимо кремировать.

Для этого хозяевам питомцев необходимо будет обратиться в специализированные организации, государственные или частные.

В мэрии ссылаются на приказ Минсельхоза РФ, приравнивающий умерших животных к биологическим отходам, которые необходимо утилизировать посредством сжигания.

Запрещается хоронить домашних животных на пустырях, в лесопарках и на городских кладбищах, уточняет ИА FlashNord.