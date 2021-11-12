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Как продать недвижимость при невозможности поиска всех наследников

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В 2021 году в России упростили оформление и вступление в наследство. «Известия» выяснили у нотариусов и юристов подробности наследования и продажи недвижимости.

Как найти наследников, если они не объявляются

Как рассказал Самвел Меграбян, юрист «Единого центра защиты», с 2021 года инициировать процедуру поиска наследников можно, подав заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело. Также разыскать наследников можно на сайте Федеральной нотариальной палаты.

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По словам адвоката Екатерины Антоновой, чтобы претендентам на наследство найти всех наследников, им стоит обратиться в розыскное бюро или к нотариусу.

«Заниматься поисками наследства и граждан, имеющих право наследовать, нотариус не обязан, но ему не запрещено это делать», — сказала она.

Если нотариусу известны координаты иных претендентов на наследство, он обязан их проинформировать о наследстве. Розыск претендентов осуществляется нотариусом с отправкой им соответствующего уведомления. Есть поиск по адресу и фамилии, куда направляется извещение по имеющимся домашним или рабочим адресам; можно размещать информацию о розыске на сайтах нотариальных контор и через других правопреемников; а также подать объявления об открытии наследства в газету.

В свою очередь, Анна Аникейчик, юрист, генеральный директор юркомпании «Аникейчик & Партнеры», рассказала, что, согласно ст. 1152 ГК РФ, чтобы у наследника была возможность распорядиться наследством, он должен его принять — по завещанию или по закону. По закону у него есть полгода, чтобы вступить в права наследования. Для этого необходимо подать заявление нотариусу и представить документы, подтверждающие право на наследство. Однако в течение шести месяцев могут объявиться и другие претенденты. Согласно ст. 61 «Основ законодательства РФ о нотариате», нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. Также он может вызвать наследников через публичное извещение или сообщения об этом в СМИ.

Если завещания и информации о потенциальных наследниках нет, то всем имеющим право на наследство стоит подождать, пока пройдут полгода со дня смерти наследодателя, а после принять наследство.

Чтобы восстановить право на наследство, можно обратиться в суд. В результате раздел имущества между наследниками будет проведен еще раз, с учетом прав нового претендента.

Имущество есть, а наследников нет

Как отметил Самвел Меграбян, если наследник в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя не заявил о своем желании унаследовать полагающуюся ему собственность, он утрачивает право на половину недвижимости. Его половина перейдет в государственную или муниципальную собственность — такое наследство считается выморочным.

Наследство считается выморочным и в том случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из них не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования по ст. 1117 ГК РФ «Недостойные наследники», либо все наследники отказались от причитающегося им имущества и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого (ст. 1158 ГК РФ «Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства»).

При этом Марина Лашкевич, ведущий эксперт BuyBuyHouse, отметила, что наследник, который не вступил в права наследования в течение шести месяцев, может появиться в течение трех лет и оспорить решение, подав ходатайство о восстановлении срока. Однако это возможно в том случае, если у него будут уважительные причины, подчеркнула она.

Для признания права собственности на выморочное имущество необходимо обратиться с исковым заявлением в суд. После признания права собственности уже можно будет продать или реализовать иным способом эту недвижимость.

Как продать недвижимость, если кто-то из наследников не дает согласие

По словам Екатерины Антоновой, п. 2 ст. 250 ГК РФ «Преимущественное право покупки» обязывает продавца доли известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою часть постороннему лицу. В извещении необходимо указать цену и другие условия продажи.

Если остальные участники долевой собственности не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимость в течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество — в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу. Если все остальные участники долевой собственности в письменной форме откажутся от реализации преимущественного права покупки продаваемой доли, такую долю можно продать постороннему лицу.

Самвел Меграбян уточнил, что если имущество находится в долевой собственности и один из наследников не дает свое согласие на его реализацию, можно признать долю малозначительной и выплатить компенсацию за спорную долю, после чего можно продавать имущество.

В конце августа «Известия» собрали рекомендации юристов и специалистов «Росреестра» о том, на что нужно обратить внимание при покупке квартиры, чтобы не лишиться ее или денег по своей вине. Так, любая сделка может быть оспорена, если позднее человек заявит, что находился в невменяемом состоянии. Кроме того, нужно внимательно изучить все документы и правоустанавливающие документы.

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