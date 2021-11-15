Сила традиции: зачем сомалийцы собирают верблюжьи кости

На скотобойнях в Сомали можно увидеть людей, которые собирают выброшенные кости. Это хранители древнего ремесла — резьбы по кости верблюда. Как останки животных превращаются в произведения искусства — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
Из собранных на бойне верблюжьих костей местные мастера делают разнообразные украшения и четки
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
Такой промысел появился в стране неслучайно — в Сомали обитает крупнейшая в мире популяция верблюдов. Эти животные, а также другой домашний скот обеспечивают средства к существованию для 60% населения
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
Дауд Ибрагим варит собранные кости, чтобы очистить их и пустить на дальнейшую переработку
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
Говорят, что в стране с 16-миллионным населением мастеров резьбы по верблюжьей кости осталось всего четверо
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
По словам местных жителей, во время военных конфликтов в 1970-х в Могадишо и других городах было убито очень много ремесленников
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
55-летний Муса Мохамуд Олосоу обучался резьбе по кости у своего отца в 1970-х
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
В течение многих лет мастер, по его словам, обрабатывал кости дома, а затем возил на рынки, где тайно продавал
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
Для Мусы и его семьи это ремесло являлось основным источником дохода на протяжении многих десятилетий
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
После заказа в Италии машины для обработки костей дела пошли быстрее, а травм стало меньше
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
Сейчас у Мусы есть свой магазин. Его клиенты — чиновники или состоятельные сомалийцы, живущие за границей
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
Мало кто может позволить себе четки за $50 в стране, где семь из 10 человек живут менее чем на $2 в день
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
Муса, который много лет хранил в тайне свое занятие, хочет передать его секреты потомкам
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
«Мои дети унаследуют от меня навыки, которые я получил от своего отца. Я не хочу, чтобы всё это исчезло», — говорит он
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
Среди его работ не только четки и украшения — из дерева и костей мастер делает жезлы для полицейских
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