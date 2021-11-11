Более 6 тыс. человек приняли участие в отборе на фестиваль по искусственному интеллекту

Свыше 6 тыс. человек со всех регионов России приняли участие в отборочных этапах IV Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и программированию RuCode 4.0.Об этом 11 ноября сообщили организаторы фестиваля.

Самыми активными претендентами на участие в этом масштабном мероприятии стали Москва, Приморский край и Республика Татарстан.

«Следом идут Санкт-Петербург, Нижегородская, Московская области и Красноярский край»,— уточнил директор Центра развития ИТ-образования МФТИ, инициатор всероссийского учебного фестиваля RuCode, основатель Mosсow Workshops, Олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев.

Для участия во 2 и 3 этапах уже отправили заявки более 5 тыс. человек, которые в ближайшее время смогут принять участие во встречах с ведущими тренерами, известными преподавателями вузов, разработчиками IT-компаний. Кроме того, участники смогут показать свои навыки во всероссийском чемпионате по алгоритмическому программированию.

Заключительный третий этап фестиваля — это чемпионаты. По искусственному интеллекту планируется провести соревнование 20 ноября в формате презентаций лучших решений задач, представленных партнерами проекта «Сбер», ИНИД, Deep Learning School.

Также в этот день состоится презентация решений задач, поставленных компанией «Фирма 1С».

Вторая часть соревновательной программы фестиваля - чемпионат по программированию, который состоится 21 ноября. Команды будут состязаться с программистами из России и других стран.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.