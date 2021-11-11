В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут об Экодиктанте-2021

12 ноября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому экологическому диктанту, который в этом году впервые пройдет в международном формате.

Как государство усиливает фокус на вопросах экологического просвещения, и какую роль в этом играют общественные инициативы? Как проекту удалось выйти на международный уровень и привлечь порядка 3 млн участников из России и зарубежья? Какие цели ставят организаторы в этом году?

Участники:

Елена Зленко, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;

Сергей Коротко, директор Центра международного промышленного сотрудничества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию в РФ;

Наталья Соколова, председатель правления АНО «Равноправие», сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта;

Андрей Лисицын, начальник Департамента экологии и техносферной безопасности ОАО «РЖД»;

Григорий Шаповаленко, старший инспектор управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации, полковник юстиции;

Олеся Суханос, старший менеджер по развитию направления IoT «Экология» ПАО «МегаФон».

Всероссийский экологический диктант пройдет с 14 по 21 ноября на портале Экодиктант.рус, а также на организованных площадках в регионах России и зарубежных странах. Основная цель проекта- повысить уровень экологической культуры и грамотности населения, вдохновить на волонтерскую и просветительскую работу в экологической сфере.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.