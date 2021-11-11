Очередь из фур на 30 км образовалась на границе Белоруссии и Польши

Очередь из фур на 30 км образовалась на границе Белоруссии и Польши

2021-11-11 13:06:22

2021-11-11 13:06:22

2021-11-11 13:06:22

2021-11-11 13:06:22

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