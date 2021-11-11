Европейская комиссия рассчитывает на восстановление туризма через три года

По прогнозам Европейской комиссии по туризму, достичь «докоронавирусного» уровня и восстановить турсектор удастся лишь к 2024 году. Процесс может затянуться из-за невысоких темпов вакцинации, считают эксперты. В Чехии из-за ограничений потери отрасли составили 94% по сравнению с 2019 годом, передает телеканал «Известия». В этом году Европа примет на 60% меньше туристов, чем два года назад. В турсекторе подчеркивают важность вакцинации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.