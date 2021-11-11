Прямой эфир
Авто
ГИБДД проведет рейды по выявлению зарегистрированных на детей авто
Экономика
Маск продал акции Tesla на $1,1 млрд
Мир
Сторонники оппозиции Армении попытались прорваться в здание правительства
Общество
МИД Польши подтвердил планы ЕС рассмотреть санкции против «Аэрофлота»
Мир
Кабмин Чехии ушел в отставку
Экономика
Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ снизилась на треть
Общество
Власти ускорят расселение аварийного жилья на Дальнем Востоке и в Сибири
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за непогоды
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
Общество
В Новосибирске более 600 человек не смогли улететь в Египет

В Петербурге открылась выставка к 200-летию Достоевского

0
Выделить главное
вкл
выкл

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Достоевского. Книги писателя входят в тройку самых продаваемых в мире, уступая только Кингу и Оруэллу. В честь юбилейной даты в Петербурге открылась новая экспозиция с работами автора, сообщает телеканал «Известия». Дом Достоевского устроит конференцию, посвященную гению, участники обсудят его видение мира. Литераторы и ученые до сих пор пытаются постичь замысел автора.

«Достоевский — это огромный, грандиозный творческий мир. Там очень много всего. И многие люди с разными запросами могут многое там найти. Достоевский часто в каком-то экстремальном плане изобразил жизнь своих героев. Но мы в очень ярком, беспощадном свете часто видим самих себя. Конечно, Достоевский еще и мыслитель, религиозный мыслитель, художник, который видел свое время», — рассказала директор Литературно-мемориального музея Достоевского Наталья Ашинбаева.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021