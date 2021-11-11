В Петербурге открылась выставка к 200-летию Достоевского

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Достоевского. Книги писателя входят в тройку самых продаваемых в мире, уступая только Кингу и Оруэллу. В честь юбилейной даты в Петербурге открылась новая экспозиция с работами автора, сообщает телеканал «Известия». Дом Достоевского устроит конференцию, посвященную гению, участники обсудят его видение мира. Литераторы и ученые до сих пор пытаются постичь замысел автора.

«Достоевский — это огромный, грандиозный творческий мир. Там очень много всего. И многие люди с разными запросами могут многое там найти. Достоевский часто в каком-то экстремальном плане изобразил жизнь своих героев. Но мы в очень ярком, беспощадном свете часто видим самих себя. Конечно, Достоевский еще и мыслитель, религиозный мыслитель, художник, который видел свое время», — рассказала директор Литературно-мемориального музея Достоевского Наталья Ашинбаева.

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