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Режим повышенной готовности введен в Петропавловске-Камчатском

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Неблагоприятные погодные условия установились в Петропавловске-Камчатском с приходом циклона. Дорожные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

По данным синоптиков, до конца суток в городе ожидается усиление ветра и осадков в виде дождя и снега. Об этом пишет ИА KamchatkaMedia. Всвязи с перепадом температур на дорогах образуется гололедица.

Администрация просит жителей города соблюдать осторожность. Водителям следует соблюдать скоростной режим, пешеходам — быть внимательными при движении вдоль дорог и переходе проезжей части. При ухудшении погодных условий рекомендовано ограничить выход детей на улицы.

Согласно прогнозам, циклон будет определять погоду в Петропавловске-Камчатском до конца недели.

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