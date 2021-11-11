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В России изобрели электрический купол для защиты от дронов

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Научный центр Сухопутных войск России работает над созданием нового комплекса в виде управляемого электризуемого заграждения для защиты особенно важных объектов военной инфраструктуры от групповых атак дронов, сообщается на сайте Роспатента.

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Изобретение состоит из двух сетчатых куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора и устройства преобразования электрической энергии, а также источника питания и системы видеонаблюдения.

Заграждение, сообщается в документе, позволит уничтожать и отгонять беспилотные летательные аппараты с помощью радиоэлектронной системой обнаружения БПЛА.

Сообщается, что экономичность в использовании изобретения является его преимуществом, так как применение традиционных комплексов защиты при групповом нападении малоразмерных дронов затратно, к тому же значительно снижает вероятность попадания по таким целям.

Изобретение было запатентовано в конце октября 2021 года.

10 ноября министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о работе над созданием новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-550.

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что создание в РФ ЗРС С-550 — это движение в сторону космоса, так как РФ должна думать о противоспутниковой обороне. По его словам, комплексы должны быть максимально мобильными и дешевыми, чтобы бороться с беспилотниками, но в то же время им необходимо доставать как минимум цели в ближнем космосе, добавил Шурыгин.

Также он отметил, что в настоящее время идет слияние средств ПВО и противоракетной обороны (ПРО).

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