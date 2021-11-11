Прямой эфир
Мир
Киев попросил Донбасс о коммерческих поставках угля и электроэнергии
Мир
Байден обсудил с главой Еврокомиссии Белоруссию и Украину
Мир
Участника захвата Капитолия приговорили к рекордным 3 годам заключения
Общество
Москвичей предупредили о гололеде и усилении ветра 11 ноября
Наука
Орбиту МКС подняли из-за угрозы столкновения с космическим мусором
Мир
США пообещали продолжать поставки военной помощи Украине
Экономика
Объем закупок госкомпаний у малого бизнеса стал рекордным с 2015 года
Мир
Парламент Белоруссии может признать независимость Южной Осетии и Абхазии
Общество
Эксперт допустил введение QR-кодов для граждан с антителами к COVID-19
Мир
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику и потребовал прекратить голодовку

Журнал People выбрал самого сексуального мужчину планеты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский еженедельный журнал People назвал американского актера Пола Радда самым сексуальным мужчиной 2021 года.

«Джеймс Бонд — это «дом» Дэниэла Крэйга»
Рами Малек — о злом гении своего персонажа и справедливом отношении к телевидению

Портрет 52-летнего артиста появился на обложке свежего выпуска издания. Журнал People выбирает самого сексуального мужчину мира с 1985 года.

«Я думаю о себе прежде всего как о муже и отце. Я просто общаюсь со своей семьей, когда я не работаю. Это то, что мне нравится больше всего», — цитирует Радда издание 10 ноября.

По словам актера, его супруга была единственным человеком, кому он первый рассказал о том, что журнал назвал его самым сексуальным мужчиной на планете.

«Она хихикнула и сказала: «О, они всё сделали правильно». И это было очень мило. Вероятно, она не говорила правду, но что она еще могла сказать?» — иронично отметил Радд.

Пол Радд известен по роли супергероя Человека-муравья в фильмах по комиксам Marvel. Также Радд снимался в фильмах «Бестолковые», «Ромео + Джульетта», «Немножко беременна».

6 декабря прошлого года россияне назвали лучших зарубежных и отечественных актеров за последнее десятилетие.

Леонардо Ди Каприо возглавил рейтинг лучших актеров за рубежом. На втором месте оказался Джонни Депп. Также участники опроса отметили Роберта Дауни-младшего, Брэда Питта и Джеки Чана.

Говоря об иностранных актрисах, респонденты выделили Анджелину Джоли, которая за последние годы снялась в таких, например, картинах, как «Малефисента» и «Лазурный берег».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021