Журнал People выбрал самого сексуального мужчину планеты

Американский еженедельный журнал People назвал американского актера Пола Радда самым сексуальным мужчиной 2021 года.

Портрет 52-летнего артиста появился на обложке свежего выпуска издания. Журнал People выбирает самого сексуального мужчину мира с 1985 года.

«Я думаю о себе прежде всего как о муже и отце. Я просто общаюсь со своей семьей, когда я не работаю. Это то, что мне нравится больше всего», — цитирует Радда издание 10 ноября.

По словам актера, его супруга была единственным человеком, кому он первый рассказал о том, что журнал назвал его самым сексуальным мужчиной на планете.

«Она хихикнула и сказала: «О, они всё сделали правильно». И это было очень мило. Вероятно, она не говорила правду, но что она еще могла сказать?» — иронично отметил Радд.

Пол Радд известен по роли супергероя Человека-муравья в фильмах по комиксам Marvel. Также Радд снимался в фильмах «Бестолковые», «Ромео + Джульетта», «Немножко беременна».

6 декабря прошлого года россияне назвали лучших зарубежных и отечественных актеров за последнее десятилетие.

Леонардо Ди Каприо возглавил рейтинг лучших актеров за рубежом. На втором месте оказался Джонни Депп. Также участники опроса отметили Роберта Дауни-младшего, Брэда Питта и Джеки Чана.

Говоря об иностранных актрисах, респонденты выделили Анджелину Джоли, которая за последние годы снялась в таких, например, картинах, как «Малефисента» и «Лазурный берег».