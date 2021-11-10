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Туристические поезда в Карелию запустят из Петербурга

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Новые туристические поезда будут курсировать из Санкт-Петербурга в Выборг и горный парк Рускеала. Раньше по этим маршрутам путешественники могли отправиться только из Москвы.

Так, двухэтажный поезд с купейными вагонами и СВ будет отправляться из Москвы по пятницам в 22:20. В субботу, 13, 20 и 27 ноября поезд в 0:29 заберёт туристов из Твери, а в 06:01 из Петербурга. В этот же день с 7:53 до 22:00 поезд будет находиться в Выборге. Как отмечает телеканал «78», пассажиры смогут выйти из вагона и вернуться назад в любое удобное время. В воскресенье с 6:30 до 15:10 поезд будет находиться в горном парке Рускеала. Там туристы смогут посетить парк с знаменитым Мраморным каньоном, а также водопады Ахинкоски и Подземное озеро. На обратном пути в Петербург поезд прибудет в ночь на понедельник в 1:21.

Напомним, поезда между Ленинградской областью и Карелией на участке Кузнечное–Сортавала заменили на рельсовые автобусы «Орлан». Это современные комфортабельные дизель-поезда, которые используются на неэлектрифицированных участках железных дорог. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. Установлены санитарные модули, светодиодное освещение, подъемники для кресел-колясок.

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