Бюджет на 2022 год утвердили в Хабаровском крае

Депутаты законодательной думы Хабаровского края утвердили бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Главный финансовый документ региона был принят на заседании 10 ноября.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства края, бюджет ориентирован на выполнение обязательств перед жителями и впервые с 2012 года предусматривает стабилизацию госдолга региона и его поступательное снижение.

«Бюджет края социально ориентированный. На финансирование социальных отраслей будет направлено 86,4 млрд рублей или 67,4% от расходов бюджета», - прокомментировал губернатор Михаил Дегтярев.

Также бюджет учитывает задачи и приоритеты, обозначенные в нацпроектах и в указах и поручениях президента России Владимира Путина. Предусмотрено финансирование 35 госпрограмм, включающих в том числе создание объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, пишет ИА AmurMedia.

По данным краевого министерства финансов, документ сформирован в условиях постепенного восстановления экономической ситуации в регионе. Рост собственных доходов к 2021 году составит 4,6%.

Доходная часть бюджета на 2022 год составит 127,6 млрд рублей, на 2023-й – 127,2 млрд рублей, на 2024-й – 129,1 млрд рублей. Расходная – 128,1 млрд рублей, 127,2 млрд рублей, 129,1 млрд рублей соответственно. Таким образом, дефицит бюджета на 2022 год предусмотрен в размере 500 млн рублей, в 2023 и 2024 годах – без дефицита.